На улице Победы в Самаре произошло массовое ДТП на перекрестке

Hyundai Creta отбросило на машину Hyundai Tucson, которая стояла впереди, а она, в свою очередь, врезалась в Citroen C4 Picasso. 40-летний водитель Opel Combo, который, по предварительным данным, является виновником аварии, получил травмы, его госпитализировали. Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.