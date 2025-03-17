На улице Победы в Самаре произошло массовое ДТП на перекрестке

В Самаре произошло массовое ДТП. 16 марта около 18.50 на улице Победы столкнулись четыре машины. О подробностях происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
— 40-летний мужчина Opel Combo врезался в автомобиль Hyundai Creta, который остановился на запрещающий сигнал светофора, — следует из пресс-релиза ведомства.
Hyundai Creta отбросило на машину Hyundai Tucson, которая стояла впереди, а она, в свою очередь, врезалась в Citroen C4 Picasso. 40-летний водитель Opel Combo, который, по предварительным данным, является виновником аварии, получил травмы, его госпитализировали. Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.