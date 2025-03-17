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На улице Победы в Самаре произошло массовое ДТП на перекрестке

В Самаре 40-летний мужчина пострадал в аварии с четырьмя машинами.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошло массовое ДТП. 16 марта около 18.50 на улице Победы столкнулись четыре машины. О подробностях происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

— 40-летний мужчина Opel Combo врезался в автомобиль Hyundai Creta, который остановился на запрещающий сигнал светофора, — следует из пресс-релиза ведомства.

Hyundai Creta отбросило на машину Hyundai Tucson, которая стояла впереди, а она, в свою очередь, врезалась в Citroen C4 Picasso. 40-летний водитель Opel Combo, который, по предварительным данным, является виновником аварии, получил травмы, его госпитализировали. Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.