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Юный южноуралец пытался передать наркотики прямо в отделении полиции

Полицейские Красноармейского района предотвратили попытку передачи наркотика задержанному в ИВС.

В Красноармейском районе полицейские предотвратили попытку передачи наркотика находившемуся в изоляторе временного содержания задержанному.

В здание полиции по Красноармейскому району пришел 21-летний молодой человек, чтобы передать своему знакомому продукты и пакет с чаем. Но в ходе осмотра содержимого пакета полицейские заметили, что гранулированный чай отличается от настоящего по содержанию. Содержимое отправили на экспертизу.

«Исследование показало, что под видом гранулированного чая молодой человек собирался передать спрессованные части марихуаны. Его задержали на месте. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал полицейским, что он знал о содержимом пакета, но надеялся, что наркотическое вещество не найдут», — сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

В следственном отделе ОМВД России по Красноармейскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.