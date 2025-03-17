Юный южноуралец пытался передать наркотики прямо в отделении полиции

В здание полиции по Красноармейскому району пришел 21-летний молодой человек, чтобы передать своему знакомому продукты и пакет с чаем. Но в ходе осмотра содержимого пакета полицейские заметили, что гранулированный чай отличается от настоящего по содержанию. Содержимое отправили на экспертизу.