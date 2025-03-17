В Башкирии лесник незаконно нарубил деревьев на 1,5 млн рублей.

43-летнего жителя Челябинской области осудили по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» в Нуримановском районе Башкирии. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2024 года мужчина, находясь на делянке Сарвинского участкового лесничества, незаконно вырубил 16 деревьев породы «ель» в общем объеме более 53 куб. м.
Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, составил 1,5 млн рублей. Подсудимый не признал свою вину, ущерб не возместил.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с лесозаготовкой, на 2 года, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы причиненного вреда. Кроме того, в доход государства суд конфисковал орудие преступления — бензопилу и бортовой грузовик «Урал» с манипулятором. Приговор пока не вступил в законную силу.