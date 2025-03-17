В Башкирии лесник незаконно нарубил деревьев на 1,5 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с лесозаготовкой, на 2 года, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы причиненного вреда. Кроме того, в доход государства суд конфисковал орудие преступления — бензопилу и бортовой грузовик «Урал» с манипулятором. Приговор пока не вступил в законную силу.