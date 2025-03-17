В Иркутской области 14 человек отдали аферистам свыше 6,1 млн рублей

В Иркутской области на уловки аферистов всего за три дня 14 жителей перевели аферистам свыше 6,1 миллиона рублей. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, одной из жертв стал 22-летний студент областного ВУЗа. Выпускник хотел купить дипломную работу и дал объявление. Тогда на него откликнулась некая «Алина». Молодой человек перевел деньги, но работу так и не получил.