В Иркутской области 14 человек отдали аферистам свыше 6,1 млн рублей

В Иркутской области на уловки аферистов всего за три дня 14 жителей перевели аферистам свыше 6,1 миллиона рублей. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, одной из жертв стал 22-летний студент областного ВУЗа. Выпускник хотел купить дипломную работу и дал объявление. Тогда на него откликнулась некая «Алина». Молодой человек перевел деньги, но работу так и не получил.
Также от действий телефонных аферистов пострадали дворник и охранник из Усть-Илимска. Мужчины пытались заработать на росте «ценных бумаг». Так, один из приятелей — 63-летний работник охранного агентства, нашел в Интернете предложение об удаленном заработке. Он связался с псевдоброкером и перечислил деньги на якобы инвестиционный счет. При попытке вывести «заработанные проценты» начинающего инвестора попросили найти доверенное лицо и оплатить комиссию, налог, а также услуги компании, поделились в ГУ МВД региона.
Тогда жертва попросила о помощи к 45-летнему знакомому. Он взял кредит и внес деньги. Так они вместе лишились двух миллионов рублей. Еще одна потерпевшая — пенсионерка из Шелеховского района. Она обогатила аферистов на 240 тысяч рублей.