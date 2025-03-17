В Свердловской области будут судить турагента-обманщицу

В Первоуральске будут судить турагента, которая присвоила более 400 тыс. рублей от клиентов. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Местная жительница 1982 года рождения нелегально продавала турпутевки в период с ноября 2022 года по август 2024 года. Она вводила в заблуждение туристов, не заключала с ними договоры об оказании услуг и не планировала исполнять свои обязательства.
Потерпевшими по делу признаны четыре человека, нанесенный им ущерб составил 425 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.