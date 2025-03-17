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В Севастополе потушили горящий камыш

В Севастополе горело два гектара камыша.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В воскресенье, 16 марта, в Севастополе горел камыша, площадь возгорания составила два гектара. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в 20.17. У озера неподалеку от села Орловка загорелся камыш. Площадь возгорания составила два гектара. На место прибыли сотрудники МЧС. Они потушили огонь в 22.07. На месте происшествия работали шесть человек и две единицы техники. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

«Причины и обстоятельства пожара устанавливаются», — говорится в сообщении.