Жителя Хабаровска осудили за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года мужчина распространил в группе одного из мессенджеров публичное сообщение, унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Он же в марте 2024 года в той же группе разместил сообщение, содержащее признаки оправдания терроризма. Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима», — рассказали представители следствия.