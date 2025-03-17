Жителя Хабаровска осудили за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года мужчина распространил в группе одного из мессенджеров публичное сообщение, унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Он же в марте 2024 года в той же группе разместил сообщение, содержащее признаки оправдания терроризма. Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима», — рассказали представители следствия.
В пресс-службе добавили, что мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, а именно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).