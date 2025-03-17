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За сутки в Свердловской области зафиксировано 12 пожаров

Сотрудники МЧС 12 раз за сутки выезжали на тушение пожаров на Среднем Урале.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки по состоянию на утро, 17 марта 2025 году, в Свердловской области специалисты МЧС 12 раз выезжали на тушение пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Шесть пожаров произошло в жилом секторе. Так, например, в поселке Буланаш на улице Февральской революции сгорел частный дом и надворные постройки на общей площади в 99 «квадратов». Никто из людей не пострадал.

На тушение пожара выезжали 18 спасателей и 4 единицы спецтехники. Огонь удалось полностью ликвидировать за два часа.

В Екатеринбурге горел дом по улице Самолетной. Из горящего строения спасли 12 человек, включая 7 детей. В огне пострадали два человека, один из них отказался от госпитализации.

Также в Екатеринбурге сгорело заброшенное здание на улице Пехотинцев. Огонь полыхал на 15 квадратных метрах. Никто из людей не пострадал. С огнем спасатели справились за 13 минут.

В Краснотурьинске загорелись вещи в квартире дома по улице Свободы. Жители дома не пострадали. На вызов прибыли 11 спасателей и 2 единицы техники, однако огонь потушили до их прибытия.

В двух случаях причиной пожара стала неисправная электропроводка, в одном случае — неосторожное обращение с огнем, еще в одном — поджог. Причину остальных возгорания установят пожарные дознаватели.