На Кубани около 1 тысячи тонн замазученных отходов вывезли на утилизацию

Об этом сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на заместителя начальника площадки «Крайжилкомресурс» Юрия Богородицкого.
Так, 15 марта ликвидаторам ЧС удалось вывести 1 тысячу тонн загрязненного грунта. При этом специалисты отвезли отходы на обеззараживание. Всего с начала работ было утилизировано около 80 тысяч тонн замазученного песка.
По словам Юрия Богородицкого, визуально кажется, что загрязненного грунта, который надо отправить на утилизацию, еще много. Однако, как сообщил заместитель начальника, освободить площадку временного хранения планируется уже сегодня, 17 марта.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что, по состоянию на 12 марта, на переработку было направлено почти 716,5 тонн отходов. В оперативном штабе добавили, что наиболее загрязненный грунт обрабатывает компания «Биопотенциал».