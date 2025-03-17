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Сильный ветер повредил ЛЭП на юге Крыма: без света Алушта и несколько сел

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости Крым. Часть Алушты и несколько соседних сел остались без электроснабжения из-за сильного ветра и обрыва ЛЭП. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Источник: РИА "Новости"

«По информации Алуштинского филиала “Крымэнерго” 17 марта 2025 года в связи с сильными порывами ветра была повреждена линия электроснабжения в районе Шархинского карьера», — написала она в своем Telegram-канале.

Без света частично Алушта, села Малый Маяк, Пушкино, Кипарисное, Лазурное, Виноградное и поселок Чайка.

Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

В Крыму действует штормовое предупреждение, в ближайшее время погода начнет портиться. В понедельник, 17 марта, пройдут дожди, 18 марта переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега. Северо-восточный ветер усилится до 15−20 м/с, с порывами до 25 м/с.