Сильный ветер повредил ЛЭП на юге Крыма: без света Алушта и несколько сел

«По информации Алуштинского филиала “Крымэнерго” 17 марта 2025 года в связи с сильными порывами ветра была повреждена линия электроснабжения в районе Шархинского карьера», — написала она в своем Telegram-канале.
Без света частично Алушта, села Малый Маяк, Пушкино, Кипарисное, Лазурное, Виноградное и поселок Чайка.
Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.
В Крыму действует штормовое предупреждение, в ближайшее время погода начнет портиться. В понедельник, 17 марта, пройдут дожди, 18 марта переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега. Северо-восточный ветер усилится до 15−20 м/с, с порывами до 25 м/с.