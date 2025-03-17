Сильный ветер повредил ЛЭП на юге Крыма: без света Алушта и несколько сел

В Крыму действует штормовое предупреждение, в ближайшее время погода начнет портиться. В понедельник, 17 марта, пройдут дожди, 18 марта переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега. Северо-восточный ветер усилится до 15−20 м/с, с порывами до 25 м/с.