Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хонда» сбила насмерть пенсионера в омской Крутой Горке

Автомобиль столкнулся с пешеходом, когда последний переходил проезжую часть по зебре.

Вечером в воскресенье, 16 марта, «Хонда» сбила 65-летнего пенсионера на зебре в микрорайоне Крутая Горка на отдаленной окраине Омска. Сообщение о ДТП поступило в 20:30, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

Как установили полицейские, 36-летний водитель «Хонды» сбил 65-летнего пенсионера, когда тот переходил проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 4 на улице Российской.

Пешеход скончался от полученных травм на месте аварии до приезда скорой.

В отношении водителя составили административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства ДТП. По ее результатам будет принято решение о заведение уголовного дела.

Ранее «КП Омск» сообщала, что за минувшие сутки в Омской области произошли три ДТП, в которых пострадали четыре человека.