«Хонда» сбила насмерть пенсионера в омской Крутой Горке

Вечером в воскресенье, 16 марта, «Хонда» сбила 65-летнего пенсионера на зебре в микрорайоне Крутая Горка на отдаленной окраине Омска. Сообщение о ДТП поступило в 20:30, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.