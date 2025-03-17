«Хонда» сбила насмерть пенсионера в омской Крутой Горке

Вечером в воскресенье, 16 марта, «Хонда» сбила 65-летнего пенсионера на зебре в микрорайоне Крутая Горка на отдаленной окраине Омска. Сообщение о ДТП поступило в 20:30, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
Как установили полицейские, 36-летний водитель «Хонды» сбил 65-летнего пенсионера, когда тот переходил проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 4 на улице Российской.
Пешеход скончался от полученных травм на месте аварии до приезда скорой.
В отношении водителя составили административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства ДТП. По ее результатам будет принято решение о заведение уголовного дела.
Ранее «КП Омск» сообщала, что за минувшие сутки в Омской области произошли три ДТП, в которых пострадали четыре человека.