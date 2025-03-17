Ночной пожар унес жизнь 55-летнего жителя башкирской деревни

Сегодня ночью, 17 марта, в деревне Тарказы Ермекеевского района Башкирии огнеборцы МЧС и добровольцы потушили бревенчатый одноэтажный дом. Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, горение было устранено на площади 35 квадратных метров.
К сожалению, при разборе завалов спасатели обнаружили фрагменты тела 55-летнего мужчины. Предположительной причиной возгорания специалисты называют неосторожность при курении.
— Не оставляйте непотушенными сигареты. Оборудуйте место курения пепельницей с водой. Не кури в состоянии алкогольного опьянения, риски не проснуться велики. Установите в доме пожарный извещатель, он обязательно разбудит, даже если крепко уснете, — порекомендовали в экстренной службе.
За прошедшие выходные в Башкирии, по данным МЧС, не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. На водных объектах происшествий также не произошло. Пожарные подразделения потушили 21 пожар, а для ликвидации специалисты ведомства привлекались семь раз.
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