Ночной пожар унес жизнь 55-летнего жителя башкирской деревни

За прошедшие выходные в Башкирии, по данным МЧС, не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. На водных объектах происшествий также не произошло. Пожарные подразделения потушили 21 пожар, а для ликвидации специалисты ведомства привлекались семь раз.