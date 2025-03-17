Приговор уральцу по делу о госизмене вступил в законную силу

Приговор, вынесенный 5 ноября 2024 года, по уголовному делу о государственной измене в отношении 32-летнего специалиста «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова вступил в законную силу. Об этом информирует пресс-служба Свердловского областного суда.
Как выяснило следствие, специалист передавал спецслужбам Украины секретные сведения. Суд установил, что инженер совершал преступления вместе с женой Викторией, приговор в отношении которой уже вступил в законную силу.
В 2023 году пару задержали в Нижнем Тагиле. Мухаметов признал вину только частично. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2,5 года и штрафом в 300 тысяч рублей.
Приговор обжаловали в апелляционной инстанции, но изменен не был. Теперь приговор официально вступил в законную силу.