В Краснодарском крае потушили лесной пожар

«Ликвидировано лесное возгорание в районе населенного пункта Червяков 16 марта в 11:00 на примерной площади 2,3 гектаров … населенного пункта Анастасиевка 16 марта в 15:00 на примерной площади 8,1 гектаров … населенного пункта Псеушко 17 марта в 08:00 на примерной площади 5,1 гектаров»- говорится в Telegram-канале министерства.