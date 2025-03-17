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В Краснодарском крае потушили лесной пожар

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лесное возгорание ликвидировано в населенных пунктах Анастасиевка, Псеушко и Червяков Краснодарского края, сообщает министерство природных ресурсов региона.

Источник: © РИА Новости

Ранее в воскресенье глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщал, что природный пожар тушат на участке Георгиевского лесничества на 10 гектарах.

«Ликвидировано лесное возгорание в районе населенного пункта Червяков 16 марта в 11:00 на примерной площади 2,3 гектаров … населенного пункта Анастасиевка 16 марта в 15:00 на примерной площади 8,1 гектаров … населенного пункта Псеушко 17 марта в 08:00 на примерной площади 5,1 гектаров»- говорится в Telegram-канале министерства.