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Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества в Telegram

Прокуроры предупреждают казахстанцев о новом виде мошенничества через Telegram, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Прокуратуры Алматинской области в мессенджере Telegram взламывают аккаунты и направляют сообщения всем контактам, разного характера с указанием ссылки.

«Просим не переходить по ссылке, так как это новый вид мошенничества», — предупреждают прокуроры.

Тексты сообщений могут быть разные. Например: «Тебя правда так записали в контактах?! Проходи по ссылке и посмотри» или «В честь праздника дарю Telegram premium. Чтобы активировать, пройди по ссылке».

Прокуратура просит удалять такие сообщения и не реагировать на них.