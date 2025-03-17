Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества в Telegram

Согласно информации Прокуратуры Алматинской области в мессенджере Telegram взламывают аккаунты и направляют сообщения всем контактам, разного характера с указанием ссылки.
«Просим не переходить по ссылке, так как это новый вид мошенничества», — предупреждают прокуроры.
Тексты сообщений могут быть разные. Например: «Тебя правда так записали в контактах?! Проходи по ссылке и посмотри» или «В честь праздника дарю Telegram premium. Чтобы активировать, пройди по ссылке».
Прокуратура просит удалять такие сообщения и не реагировать на них.