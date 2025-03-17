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Двенадцать пожарных тушили заброшенное здание в селе под Омском

Возгорание произошло ранним утром в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 16 марта, неожиданно загорелось заброшенное здание в селе Иртышском Омского района. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание произошло около 06:05. Пламя охватило строение на площади 80 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать открытое горение в 06:45.

На месте пожара работали 12 сотрудников МЧС и три автоцистерны. Предварительные причины случившегося не уточняются. Что стало причиной возгорания, установят дознаватели.

Ранее «КП Омск» сообщала, что СК организовал доследственные проверки по факту двух смертельных пожаров в Омске и Горьковском районе, в результате которых погибли два человека.