Двенадцать пожарных тушили заброшенное здание в селе под Омском

В воскресенье, 16 марта, неожиданно загорелось заброшенное здание в селе Иртышском Омского района. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Возгорание произошло около 06:05. Пламя охватило строение на площади 80 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать открытое горение в 06:45.
На месте пожара работали 12 сотрудников МЧС и три автоцистерны. Предварительные причины случившегося не уточняются. Что стало причиной возгорания, установят дознаватели.
Ранее «КП Омск» сообщала, что СК организовал доследственные проверки по факту двух смертельных пожаров в Омске и Горьковском районе, в результате которых погибли два человека.