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Экс-работник «Уралвагонзавода» не смог обжаловать приговор за госизмену

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Данил Мухаметов, бывший работник «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле Свердловской области, продавший ВСУ чертежи и осужденный на 16 лет, не смог обжаловать приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда в понедельник.

Источник: © РИА Новости

«Мухаметов, без изменения», — сказала собеседница агентства на вопрос об итогах апелляции.

Приговор вступил в законную силу.

Свердловский областной суд 5 ноября 2024 года приговорил к 16 годам колонии и 300 тысячам рублей штрафа Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей «Уралвагонзавода».

Судья на заключительном заседании уточнял, что мужчина работал инженером-технологом на «Уралвагонзаводе».

Ранее прокурор просил для него 17 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей. Вину Мухаметов признал частично.

Данил и Виктория Мухаметовы из Нижнего Тагила были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. По данным следствия, супруги передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера. Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили порядка 100 тысяч рублей, они обвинялись в госизмене.

Свердловский областной суд 11 октября прошлого года приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщал, что женщине 25 лет, она работала оператором на том же предприятии, что и муж.

Процесс над Мухаметовыми тогда разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия и при полном признании вины.