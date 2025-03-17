Экс-работник «Уралвагонзавода» не смог обжаловать приговор за госизмену

«Мухаметов, без изменения», — сказала собеседница агентства на вопрос об итогах апелляции.
Приговор вступил в законную силу.
Свердловский областной суд 5 ноября 2024 года приговорил к 16 годам колонии и 300 тысячам рублей штрафа Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей «Уралвагонзавода».
Судья на заключительном заседании уточнял, что мужчина работал инженером-технологом на «Уралвагонзаводе».
Ранее прокурор просил для него 17 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей. Вину Мухаметов признал частично.
Данил и Виктория Мухаметовы из Нижнего Тагила были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. По данным следствия, супруги передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера. Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили порядка 100 тысяч рублей, они обвинялись в госизмене.
Свердловский областной суд 11 октября прошлого года приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщал, что женщине 25 лет, она работала оператором на том же предприятии, что и муж.
Процесс над Мухаметовыми тогда разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия и при полном признании вины.