В Туапсинском районе потушили крупный лесной пожар на площади почти 12 га

По данным Краевого лесопожарного центра, первым сигналом о пожаре стало задымление, заметное со стороны леса. На место оперативно выехала лесопожарная бригада Туапсинского филиала. Прибывшие специалисты подтвердили факт возгорания, после чего приступили к тушению.



На начальном этапе огонь охватил площадь в 3,6 га, однако из-за погодных условий и сухой растительности пожар быстро распространился. Полностью ликвидировать возгорание удалось только утром 17 марта — к этому моменту площадь, пройденная огнем, составила 11,7 га.



Специалисты напоминают, что основные причины лесных пожаров — неосторожное обращение с огнем, разведение костров и выжигание сухой растительности. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и прилегающих к ним территориях влечет административную и уголовную ответственность.