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На Урале женщина угрожала убить директора школы и осталась на свободе

Жительницу Белоярского присудили к обязательным работам.

Источник: Комсомольская правда

Жительница поселка Белоярский Свердловской области осталась на свободе после того, как ее осудили за угрозы убийством в отношении директора местной школы.

Ранее судимая 48-летняя женщина признана виновной по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Приговор вынес мировой судья участка № 1 судебного района Белоярского района.

Как выяснило следствие, 3 декабря 2024 года нетрезвая жительница Белоярского взяла нож и отправилась в местную школу.

До этого женщина выпивала в квартире своих знакомых, где увидела, как дочь хозяев квартиры вернулась из школы с накрашенными губами. Гостья решила, что в отношении ребенка в школе совершили противоправные действия.

В школе женщина пошла в кабинет к директору, устроив перепалку, во время которой она достала нож и стала угрожать руководительнице образовательного учреждения. Директору школы покинуть кабинет помог мужчина, сидевший в приемной.

После этого женщина оставила нож на вахте и покинула школу, но вскоре ее задержали сотрудники полиции. Позже она полностью признала свою вину.

Суд приговорил женщину к 11 месяцам лишения свободы, после чего заменил реальный срок на принудительные работы на такой же срок с удержанием 10% заработка на такой же срок. Приговор не вступил в законную силу.