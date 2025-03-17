В Самаре рухнул потолок в общежитии на проспекте Кирова

В одном из общежитий на проспекте Кирова рухнул потолок. Фотографии с последствиями ЧП опубликовали в соцсетях. Ситуацию прокомментировали в мэрии со ссылкой на данные ЕДДС Самары.
— По предварительной информации инцидент произошел из-за протекания крыши, — сообщила пресс-служба городской администрации.
Потолок был поврежден на площади 120 на 70 сантиметров. Управляющая компания, которая обслуживает этот дом, отремонтировала крышу. В результате инцидента никто не пострадал. А жильцы, по данным администрации, отказались перебираться в пункт временного содержания.