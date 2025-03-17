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В Самаре рухнул потолок в общежитии на проспекте Кирова

Власти Самары прокомментировали инцидент в общежитии в Кировском районе.

Источник: Комсомольская правда

В одном из общежитий на проспекте Кирова рухнул потолок. Фотографии с последствиями ЧП опубликовали в соцсетях. Ситуацию прокомментировали в мэрии со ссылкой на данные ЕДДС Самары.

— По предварительной информации инцидент произошел из-за протекания крыши, — сообщила пресс-служба городской администрации.

Потолок был поврежден на площади 120 на 70 сантиметров. Управляющая компания, которая обслуживает этот дом, отремонтировала крышу. В результате инцидента никто не пострадал. А жильцы, по данным администрации, отказались перебираться в пункт временного содержания.