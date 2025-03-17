В Самаре рухнул потолок в общежитии на проспекте Кирова

Потолок был поврежден на площади 120 на 70 сантиметров. Управляющая компания, которая обслуживает этот дом, отремонтировала крышу. В результате инцидента никто не пострадал. А жильцы, по данным администрации, отказались перебираться в пункт временного содержания.