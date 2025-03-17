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Ачинские подростки устроили тир с «живой мишенью»

В Ачинске полиция начала проверку по сообщениям в СМИ о школьниках, обстрелявших девочку в заброшенном здании.

Источник: Аргументы и факты

В Ачинске полиция начала проверку по сообщениям в СМИ о школьниках, обстрелявших девочку. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Сообщается, что инцидент произошёл в заброшенном здании в микрорайоне Авиатор. Там неизвестные подростки обстреляли девочку. В результате на теле ребёнка остался синяк.

«Мать ребёнка по факту происшествия ни в полицию, ни в медицинское учреждение не обращалась. Однако полицейскими данное сообщение инициативно зарегистрировано», — сообщает МВД.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.