Попавшая в ДТП в Прикамье девушка с младенцем остаётся в тяжёлом состоянии

Девушка с младенцем, которая попала в смертельное ДТП в Пермском крае, остаётся в тяжёлом состоянии, сообщили perm.aif.ru в минздраве региона.
Речь идёт о смертельной аварии, которая случилась 12 марта на автодороге Полазна — Чусовой. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в авто «Лада Гранта». Водитель первой машины получил смертельную травму, а два пассажира второго автомобиля получили травмы. Уточнялось, пострадавшей стала 26-летняя девушка и младенец.
На следующий день в министерстве здравоохранения Пермского края сообщили perm.aif.ru, что девушка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. Утром 17 марта минздрав региона рассказал perm.aif.ru, что спустя пять дней после аварии девушке продолжают оказывать помощь.
«Девушке оказывается необходимая медицинская помощь, она находится в тяжёлом состоянии», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
Напомним, после аварии девушка и ребёнок были доставлены в больницу. После осмотра врачи приняли решение направить младенца на амбулаторное лечение. Подробности смертельной аварии, которые сообщили в ГАИ Пермского края, читайте в материале perm.aif.ru.