Попавшая в ДТП в Прикамье девушка с младенцем остаётся в тяжёлом состоянии

Речь идёт о смертельной аварии, которая случилась 12 марта на автодороге Полазна — Чусовой. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в авто «Лада Гранта». Водитель первой машины получил смертельную травму, а два пассажира второго автомобиля получили травмы. Уточнялось, пострадавшей стала 26-летняя девушка и младенец.