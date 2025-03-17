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Станцию метро закрывали в Минске из-за бесхозного предмета

Один из остановочных пунктов столичной подземки пришлось временно закрыть для пассажиров, поскольку на платформе нашли подозрительную вещь.

Источник: Минский метрополитен

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Станция метро «Юбилейная площадь» на Зеленолужской линии закрывалась на вход и выход минувшей ночью из-за бесхозного предмета, обнаруженного на перроне, сообщает пресс-служба Минского метрополитена.

Станцию закрыли для пассажиров после полуночи — за полчаса до окончания работы столичной подземки. В целях безопасности поезда следовали без остановки на «Юбилейной площади».

Через некоторое время станцию открыли, она работала в штатном режиме: уже в 00:23 пассажиры могли зайти и выйти.

«Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», — отметили в пресс-службе предприятия.

«Юбилейная площадь» — конечная станция Зеленолужской линии, является пересадочной на станцию «Фрунзенская» Автозаводской линии. Это одна из новых станций, построенных в Минске — открыта в ноябре 2020 года.

Также «Юбилейная площадь» считается самой глубокой (20 метров) станцией в Минском метрополитене. Как и все остальные станции «зеленой» ветки, она оборудована платформенными раздвижными дверьми.