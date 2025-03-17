Станцию метро закрывали в Минске из-за бесхозного предмета

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Станция метро «Юбилейная площадь» на Зеленолужской линии закрывалась на вход и выход минувшей ночью из-за бесхозного предмета, обнаруженного на перроне, сообщает пресс-служба Минского метрополитена.
Станцию закрыли для пассажиров после полуночи — за полчаса до окончания работы столичной подземки. В целях безопасности поезда следовали без остановки на «Юбилейной площади».
Через некоторое время станцию открыли, она работала в штатном режиме: уже в 00:23 пассажиры могли зайти и выйти.
«Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», — отметили в пресс-службе предприятия.
«Юбилейная площадь» — конечная станция Зеленолужской линии, является пересадочной на станцию «Фрунзенская» Автозаводской линии. Это одна из новых станций, построенных в Минске — открыта в ноябре 2020 года.
Также «Юбилейная площадь» считается самой глубокой (20 метров) станцией в Минском метрополитене. Как и все остальные станции «зеленой» ветки, она оборудована платформенными раздвижными дверьми.