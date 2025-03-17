Пьяный мужчина застрелил собаку на глазах у 17-летней хозяйки под Петербургом

Днем 16 марта 17-летняя девушка выгуливала собаку в деревне Заостровье в Ломоносовском районе Ленинградской области. Внезапно питомец забежал во двор дачного дома 43-летнего местного жителя. Мужчина был пьян. Он схватил ружье и застрелил животное прямо на глазах у его несовершеннолетней хозяйки. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».