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Пьяный мужчина застрелил собаку на глазах у 17-летней хозяйки под Петербургом

Домашний питомец стал жертвой вооруженного жителя Ломоносовского района.

Днем 16 марта 17-летняя девушка выгуливала собаку в деревне Заостровье в Ломоносовском районе Ленинградской области. Внезапно питомец забежал во двор дачного дома 43-летнего местного жителя. Мужчина был пьян. Он схватил ружье и застрелил животное прямо на глазах у его несовершеннолетней хозяйки. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— Отец школьницы заявил на вооруженного соседа в полицию. В отношении последнего возбудили уголовное дело по первой части статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), — добавило агентство.

У фигуранта изъяли пневматическую винтовку. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что депутат городского парламента Денис Четырбок выступил против федерального законопроекта об усыплении бездомных животных. Он признал, что проблема действительно острая, однако она не нуждается в таком радикальном решении.