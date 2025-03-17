Мужчина продал автомобиль, подлежащий конфискации, но обмануть правоохранительные органы не удалось

Так как сделка по купле-продаже автомобиля была формальной, совершена лишь для вида, с целью избежать его конфискации, то прокурор Островецкого района подал в суд исковое заявление о признании договора недействительным, признании сделки недействительной и передачи транспортного средства в собственность осужденного. Суд Островецкого района исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Однако поисковые мероприятия, проводимые Островецким РОВД, не дали положительных результатов — местонахождение транспортного средства не установлено.