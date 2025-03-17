Мужчина продал автомобиль, подлежащий конфискации, но обмануть правоохранительные органы не удалось

По приговору суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 211 УК (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено). Принадлежащий ему автомобиль Audi, 2001 года выпуска, подлежал конфискации.
В день оглашения приговора мужчина продал этот автомобиль своему знакомому за Br1 тыс. После вступления приговора в законную силу машина была снята с регистрационного учета.
Так как сделка по купле-продаже автомобиля была формальной, совершена лишь для вида, с целью избежать его конфискации, то прокурор Островецкого района подал в суд исковое заявление о признании договора недействительным, признании сделки недействительной и передачи транспортного средства в собственность осужденного. Суд Островецкого района исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Однако поисковые мероприятия, проводимые Островецким РОВД, не дали положительных результатов — местонахождение транспортного средства не установлено.
Прокурор района вновь обратился в суд с заявлением, в котором просил взыскать с осужденного стоимость автомобиля, подлежащего конфискации по приговору суда. В итоге мужчина в добровольном порядке в доход государства внес Br12 тыс. в счет стоимости автомобиля, скрытого от конфискации.