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В Башкирии инспектор ДПС отказался от взятки в 100 тысяч рублей

В Башкирии инспектор ДПС отказался от взятки в 100 тысяч рублей.

Источник: Башинформ

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику ГАИ. По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в ноябре 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, ехал на автомобиле в Калтасинском районе. После того, как его машину остановили сотрудники госавтоинспекции, мужчина, желая избежать лишения водительских прав, попытался передать инспектору ДПС 100 тысяч рублей.

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о противоправных действиях водителя. Фигурант был задержан на месте преступления.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.