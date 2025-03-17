В Башкирии инспектор ДПС отказался от взятки в 100 тысяч рублей.

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику ГАИ. По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в ноябре 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, ехал на автомобиле в Калтасинском районе. После того, как его машину остановили сотрудники госавтоинспекции, мужчина, желая избежать лишения водительских прав, попытался передать инспектору ДПС 100 тысяч рублей.