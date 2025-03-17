Житель Волгоградской области обвиняется в покушении на убийство супруги

В ходе борьбы рукоятка ножа сломалась, тогда злоумышленник продолжил избивать супругу руками. После этого он нашел еще один нож и попытался расправиться с женщиной, но в этот раз она оказала сопротивление. Оружие выпало из рук обвиняемого.