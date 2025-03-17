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Житель Волгоградской области обвиняется в покушении на убийство супруги

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Утром 6 марта текущего года между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его гражданской супругой, произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры он схватил нож и попытался нанести ей смертельные удары.

В ходе борьбы рукоятка ножа сломалась, тогда злоумышленник продолжил избивать супругу руками. После этого он нашел еще один нож и попытался расправиться с женщиной, но в этот раз она оказала сопротивление. Оружие выпало из рук обвиняемого.

Тогда подозреваемый схватил ножовку и предпринял очередную попытку убийства, но женщина смогла постоять за себя. Ей были нанесены резаные раны кистей, колото-резаные раны тела и сотрясение головного мозга, сообщает СУ СКР по региону.

Сейчас проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.