Житель Волгоградской области обвиняется в покушении на убийство супруги

Утром 6 марта текущего года между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его гражданской супругой, произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры он схватил нож и попытался нанести ей смертельные удары.
В ходе борьбы рукоятка ножа сломалась, тогда злоумышленник продолжил избивать супругу руками. После этого он нашел еще один нож и попытался расправиться с женщиной, но в этот раз она оказала сопротивление. Оружие выпало из рук обвиняемого.
Тогда подозреваемый схватил ножовку и предпринял очередную попытку убийства, но женщина смогла постоять за себя. Ей были нанесены резаные раны кистей, колото-резаные раны тела и сотрясение головного мозга, сообщает СУ СКР по региону.
Сейчас проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.