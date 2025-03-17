Экс-депутата маслихата подозревают в хищении 474 млн тенге

Бывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской области подозревают в незаконном получении субсидий. Расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов проводит Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Для незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта “Награда” на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии — 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге. Для отмывания этих доходов подозреваемый разработал многоуровневую схему, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения», — пояснили в АФМ.
По мнимым договорам и счетам на оплату были обналичены 431 млн тенге.
Для вовлечения в законный оборот похищенных средств экс-депутат от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на 89 млн тенге. На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину «Toyota Highlander».
«На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест», — отметили в АФМ.
В агентстве уточнили, что похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца.
14 ноября 2024 года стало известно о задержании руководителя общественного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 16 ноября 2024 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявлении нового эпизода хищения Перизат Кайрат. По версии АФМ, в ноябре 2023 года она организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. По данному эпизоду ее подозревают в хищении свыше 200 млн тенге. 13 декабря 2024 года с санкции суда были арестованы ее недвижимость и имущество.
В феврале 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат — по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, ведется расследование и в отношении ее матери.
14 февраля 2025 года в суд Астаны был подан иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», поясняли в Минюсте. 12 марта 2025 года суд Астаны решил принудительно ликвидировать ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030».