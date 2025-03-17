Экс-депутата маслихата подозревают в хищении 474 млн тенге

14 ноября 2024 года стало известно о задержании руководителя общественного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 16 ноября 2024 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявлении нового эпизода хищения Перизат Кайрат. По версии АФМ, в ноябре 2023 года она организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. По данному эпизоду ее подозревают в хищении свыше 200 млн тенге. 13 декабря 2024 года с санкции суда были арестованы ее недвижимость и имущество.