В Алтайском крае в ДТП пострадали пять человек

БАРНАУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП на федеральной трассе в Алтайском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции скорой медицинской помощи Бийска.
«На место аварии были направлены бригады станции скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
На станции добавили, что ДТП произошло на федеральной трассе недалеко от села Шубенка.