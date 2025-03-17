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За неделю в Ростовской области при пожарах погибли восемь человек

Три жителя Ростовской области спасли при пожарах за неделю, погибли восемь человек.

Источник: Комсомольская правда

С 10 по 16 марта 2025 года в Ростовской области потушили 50 пожаров, из которых несколько оказались смертельными. Об этом говорится в сводке ГУ МЧС России по донскому региону.

— Выезжали на 50 пожаров, спасли три человека. Погибли восемь человек. Зарегистрировали 87 возгораний сухой растительности и камыша, — сообщили в МЧС.

Также за семь дней представители экстренного ведомства ликвидировали последствия 16 ДТП, при авариях были спасены восемь человек. На водных объектах зафиксировали два происшествия, погибли четыре человека.