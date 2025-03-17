На неделю продлили лавинную опасность в Алматинской области

Всего на территории Алматинской области 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.