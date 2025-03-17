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На неделю продлили лавинную опасность в Алматинской области

ДЧС региона предупреждает.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. На неделю продлили лавинную опасность в Алматинской области, с 17 по 23 марта.

ДЧС региона выпустило предупреждение для туристов и жителей:

«Убедительно просим граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности», — говорится в сообщении.

Всего на территории Алматинской области 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.