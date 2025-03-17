Полиция обратилась к жителям Алматы с предупреждением

«Храните свои вещи, особенно кошельки, мобильные телефоны в надежных местах, например, в застегнутых карманах или сумках, которые можно держать перед собой. Не оставляйте ценности без присмотра, даже если находитесь в общественном транспорте. В случае подозрительных действий незамедлительно сообщите о происшествии водителю или сотрудникам безопасности. Помните, что ваша внимательность и осторожность являются лучшими способами избежать краж», — обратились в полиции к местным жителям.