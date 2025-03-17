В Челябинске театр драмы приостановил работу из-за провисания потолка

— 15 марта было обнаружено провисание конструкций одного сегмента потолка в фойе на первом этаже театра, — рассказали в пресс-службе ведомства. — После обнаружения провисания руководство театра приняло решение о временной приостановке показов спектаклей для выяснения обстоятельств. Информацию об этом театр сообщил на всех своих официальных ресурсах, разместил объявления на входе в театр и на здании театральной кассы.
В тот же день в театр приехал представитель подрядчика, ремонтировавшего театр. При осмотре потолка также присутствовали руководство регионального Минкульта и сотрудники технического заказчика — Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области.
— После осмотра было принято решение производить демонтаж провисшей конструкции, так как эта процедура позволит объективно определить причины провисания. Демонтаж выполнен оперативно, с сохранением материалов, — добавили в министерстве.
Специалисты демонтировали конструкцию.
Эксперты намерены 17 марта выдать заключение о причинах провисания. После этого подрядчик приступит к монтажу потолка.
— В течение недели потолок будет восстановлен. Возобновить работу театра планируем в максимально короткие сроки, — заверили в Минкульте.
Меж тем в группе театра в соцсети «ВКонтакте» посоветовали зрителям, купившим билеты, следить за информацией об изменениях в афише на сайте «Городских зрелищных касс». Там уже указано, что назначенный на 17 марта спектакль «Наследник» перенесён в Дом культуры железнодорожников.
Напомним, в начале октября прошлого года драмтеатр распахнул свои двери после долгого ремонта. Первым гостям показали спектакль «Король Лир» по пьесе Уильяма Шекспира.