В Челябинске театр драмы приостановил работу из-за провисания потолка

— 15 марта было обнаружено провисание конструкций одного сегмента потолка в фойе на первом этаже театра, — рассказали в пресс-службе ведомства. — После обнаружения провисания руководство театра приняло решение о временной приостановке показов спектаклей для выяснения обстоятельств. Информацию об этом театр сообщил на всех своих официальных ресурсах, разместил объявления на входе в театр и на здании театральной кассы.