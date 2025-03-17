Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мост размыло в Западно-Казахстанской области

Он отрезал дорогу от села в райцентр.

Источник: акимат Сырымского района ЗКО

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. В Западно-Казахстанской области размыло мост.

Акимат Сырымского района сообщил подробности:

«16 марта на 27 километре автодороги областного значения Аксай-Жымпиты, таяние снега привело к повышению уровня воды. В результате размыло грунт вокруг временного моста вблизи села Аралтобе. В связи с этим была закрыта дорога, остановлено движение транспорта и пешеходов. Было организовано дежурство Сырымского районного отдела по ЧС и районного отдела внутренних дел», — сообщил акимат.

Угрозы жилым домам нет. В настоящее время есть альтернативные подъездные пути со стороны города Аксай.

Восстановительные работы планируется начать после снижения уровня воды, отметили власти района.