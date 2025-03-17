Мост размыло в Западно-Казахстанской области

«16 марта на 27 километре автодороги областного значения Аксай-Жымпиты, таяние снега привело к повышению уровня воды. В результате размыло грунт вокруг временного моста вблизи села Аралтобе. В связи с этим была закрыта дорога, остановлено движение транспорта и пешеходов. Было организовано дежурство Сырымского районного отдела по ЧС и районного отдела внутренних дел», — сообщил акимат.