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Под Воронежем пьяный мотоциклист сбил мальчика на мопеде

На воронежской станции из-за пьяного водителя столкнулись мотоцикл и мопед.

Источник: ГАИ Воронежской области

В Воронежской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Авария произошла вечером 15 марта в Подгоренском районе.

Примерно в 18.40 на станции Сагуны, по предварительным данным дорожной полиции, 43-летний водитель мотоцикла Huatian при пересечении нерегулируемого перекрестка не пропустил двигавшийся по главной дороге мопед «Альфа» и столкнулся с ним.

В аварии пострадал 11-летний водитель мопеда. Мальчика доставили в больницу.

— По результатам освидетельствования у водителя мотоцикла установлено состояние алкогольного опьянения (0,350 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе), — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что под Воронежем в столкновении двух «Рено Дастер» пострадала пенсионерка.