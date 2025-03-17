Под Воронежем пьяный мотоциклист сбил мальчика на мопеде

В Воронежской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Авария произошла вечером 15 марта в Подгоренском районе.
Примерно в 18.40 на станции Сагуны, по предварительным данным дорожной полиции, 43-летний водитель мотоцикла Huatian при пересечении нерегулируемого перекрестка не пропустил двигавшийся по главной дороге мопед «Альфа» и столкнулся с ним.
В аварии пострадал 11-летний водитель мопеда. Мальчика доставили в больницу.
— По результатам освидетельствования у водителя мотоцикла установлено состояние алкогольного опьянения (0,350 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе), — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.
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