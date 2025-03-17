Под Воронежем пьяный мотоциклист сбил мальчика на мопеде

Примерно в 18.40 на станции Сагуны, по предварительным данным дорожной полиции, 43-летний водитель мотоцикла Huatian при пересечении нерегулируемого перекрестка не пропустил двигавшийся по главной дороге мопед «Альфа» и столкнулся с ним.