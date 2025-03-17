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«Ищите, вы полиция»: красноярец угрожал взрывом и теперь заплатит крупный штраф

В Красноярске полицейские доказали вину мужчины, который грозился устроить взрыв, находясь в состоянии сильного опьянения.

Источник: РИА "Новости"

Суд признал 60-летнего мужчину виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Наказать его решили штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Напомним, в марте 2024 года мужчина напился и, видимо, решил проверить работу полиции. Он набрал телефон «02» и спросил, едут ли уже полицейские за ним: «Я преступник, я хочу взорвать, вы едете за мной или нет?» После уточняющих вопросов оператора он заявил, что взорвать хочет, например, здание полиции Октябрьского района. Назвать свой адрес он отказался. «Ищите, вы полиция», — заявил злоумышленник.

Мужчину быстро нашли, так как он звонил из своего дома, и доставили в отдел полиции. Следственно-оперативная группа полиции и кинолог с собакой обследовали здание, на которое указал «шутник», и прилегающую территорию, но никаких опасных предметов не обнаружили.