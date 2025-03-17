«Ищите, вы полиция»: красноярец угрожал взрывом и теперь заплатит крупный штраф

Напомним, в марте 2024 года мужчина напился и, видимо, решил проверить работу полиции. Он набрал телефон «02» и спросил, едут ли уже полицейские за ним: «Я преступник, я хочу взорвать, вы едете за мной или нет?» После уточняющих вопросов оператора он заявил, что взорвать хочет, например, здание полиции Октябрьского района. Назвать свой адрес он отказался. «Ищите, вы полиция», — заявил злоумышленник.