Железные «блины» упали на иномарку в Иркутске, ущерб составил полмиллиона

В дежурную часть одного из отделов полиции в Свердловском округе Иркутска поступило сообщение от женщины. Иркутянка сообщила, что неизвестные повредили принадлежащую ей машину Chery, оставленную вечером на парковке возле дома. Выйдя утром во двор, женщина обнаружила свой автомобиль с разбитым лобовым стеклом, поврежденным капотом и дверью. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские выяснили, что два подростка находились в квартире на 6-м этаже, и во время игры положили два металлических «блина» от гантелей общим весом 2.5 кг на подоконник. Школьники хотели подпереть окно, чтобы оно не закрывалось. В результате «блины» соскользнули и упали вниз, попав на припаркованный автомобиль.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. По предварительным данным, сумма ущерба составила порядка 500 тысяч рублей.