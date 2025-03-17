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Железные «блины» упали на иномарку в Иркутске, ущерб составил полмиллиона

Подростки решили подпереть металлическим оборудованием окно.

Источник: IrkutskMedia.ru

В дежурную часть одного из отделов полиции в Свердловском округе Иркутска поступило сообщение от женщины. Иркутянка сообщила, что неизвестные повредили принадлежащую ей машину Chery, оставленную вечером на парковке возле дома. Выйдя утром во двор, женщина обнаружила свой автомобиль с разбитым лобовым стеклом, поврежденным капотом и дверью. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские выяснили, что два подростка находились в квартире на 6-м этаже, и во время игры положили два металлических «блина» от гантелей общим весом 2.5 кг на подоконник. Школьники хотели подпереть окно, чтобы оно не закрывалось. В результате «блины» соскользнули и упали вниз, попав на припаркованный автомобиль.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. По предварительным данным, сумма ущерба составила порядка 500 тысяч рублей.