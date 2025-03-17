Железные «блины» упали на иномарку в Иркутске, ущерб составил полмиллиона

Полицейские выяснили, что два подростка находились в квартире на 6-м этаже, и во время игры положили два металлических «блина» от гантелей общим весом 2.5 кг на подоконник. Школьники хотели подпереть окно, чтобы оно не закрывалось. В результате «блины» соскользнули и упали вниз, попав на припаркованный автомобиль.