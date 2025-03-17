В Минске пьяный бездомный разбил автомобиль Geely, прогоняя из него черта

Сообщается, что 49-летний бездомный собрал металлолом, сдал его в пункт пропуска приема вторсырья и на полученные деньги купил две бутылки вина. Расположившись рядом с мусорными контейнерами, которые установлены во дворе по улице Янковского, фигурант выпил алкоголь. В какой-то момент бездомному показалось, что в припаркованном неподалеку автомобиле Geely Atlas сидит черт. Он решил его прогнать.