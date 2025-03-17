В Минске пьяный бездомный разбил автомобиль Geely, прогоняя из него черта. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района, передает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что 49-летний бездомный собрал металлолом, сдал его в пункт пропуска приема вторсырья и на полученные деньги купил две бутылки вина. Расположившись рядом с мусорными контейнерами, которые установлены во дворе по улице Янковского, фигурант выпил алкоголь. В какой-то момент бездомному показалось, что в припаркованном неподалеку автомобиле Geely Atlas сидит черт. Он решил его прогнать.
Для этого обвиняемый взял стеклянную бутылку и дважды ей ударил по передней правой двери, разбив стекло и повредив кузов машины. Бездомный был задержан очевидцами, которые передали его приехавшему наряду милиции. В отношении фигуранта было заведено очередное уголовное дело. Ущерб составил 400 рублей.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что бездомный нигде не работает и 12 раз привлекался к уголовной ответственности. Он добавил, что фигуранту было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. Обвиняемый признал полностью свою вину, ущерб не возместил.
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