Девушка делала закладки, а потом создала нарколабораторию в Минске

Установлено, что девушка нашла предложение преступного заработка в интернете. Она получала оптовые партии психотропа, фасовала их на мелкие дозы и раскладывала по тайникам в лесах. Позже ей поручили самостоятельно изготовить наркотик. Девушка купила оборудование и необходимые прекурсоры. Затем, следуя указаниям куратора, студентка синтезировала психотроп 4-СМС, который был обнаружен при осмотре квартиры.