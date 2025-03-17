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Девушка делала закладки, а потом создала нарколабораторию в Минске

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного наркоконтроля совместно с коллегами из Госпогранкомитета задержали 20-летнюю студентку за незаконный оборот наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлено, что девушка нашла предложение преступного заработка в интернете. Она получала оптовые партии психотропа, фасовала их на мелкие дозы и раскладывала по тайникам в лесах. Позже ей поручили самостоятельно изготовить наркотик. Девушка купила оборудование и необходимые прекурсоры. Затем, следуя указаниям куратора, студентка синтезировала психотроп 4-СМС, который был обнаружен при осмотре квартиры.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.