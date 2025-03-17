Новосибирцев предупреждают о мошеннической схеме с пересчетом квартплаты

Полиция настоятельно призывает граждан быть осторожными и не сообщать незнакомцам свои личные данные. В последнее время также зафиксированы случаи, когда мошенники обманывали горожан, отправляя сообщения о гибели знакомых с вирусными файлами, которые взламывают устройства адресатов.