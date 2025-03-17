Из-за паводка на юге Челябинской области затопило дорогу

В конце июля под Карабашом из-за сильных дождей прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. В результате затопило несколько посёлков, из которых эвакуировали 153 человека, в том числе 21 ребёнка. Чтобы помочь пострадавшим жителям, в Челябинске открывали пункт сбора продуктов, одежды и спальных принадлежностей. В начале декабря строители восстановили дамбу Киалимского водохранилища.