Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за паводка на юге Челябинской области затопило дорогу

Из-за активного таяния снега в Нагайбакском районе вода в реке Ольгинской вышла из берегов и затопила дорогу. Там выставили ограждения и предупреждающие знаки. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Дорогу затопило между селом Фершампенуаз и посёлком Александро-Невский. К обоим населённым пунктам есть дополнительные проезды. Проезжую часть отремонтируют, когда вода полностью уйдёт.

— Жизнеобеспечение населённых пунктов не нарушено, — рассказали в ведомстве.

Минувшее лето стало настоящим испытанием для Челябинской области. На фоне аномальных осадков в Агаповском районе затопило дорогу Магнитогорск — Белорецк. А в национальном парке «Зигальга» вода в реке Юрюзань поднялась почти на метр.

В конце июля под Карабашом из-за сильных дождей прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. В результате затопило несколько посёлков, из которых эвакуировали 153 человека, в том числе 21 ребёнка. Чтобы помочь пострадавшим жителям, в Челябинске открывали пункт сбора продуктов, одежды и спальных принадлежностей. В начале декабря строители восстановили дамбу Киалимского водохранилища.

Аномальные осадки превратили в Венецию и региональный центр — в Челябинске затопило набережную реки Миасс.

Добавим, что глава региона распорядился, чтобы пострадавшим от паводков выплатили деньги. Всего жителям направили около 3 миллиардов рублей.