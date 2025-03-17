Из-за паводка на юге Челябинской области затопило дорогу

Дорогу затопило между селом Фершампенуаз и посёлком Александро-Невский. К обоим населённым пунктам есть дополнительные проезды. Проезжую часть отремонтируют, когда вода полностью уйдёт.
— Жизнеобеспечение населённых пунктов не нарушено, — рассказали в ведомстве.
Минувшее лето стало настоящим испытанием для Челябинской области. На фоне аномальных осадков в Агаповском районе затопило дорогу Магнитогорск — Белорецк. А в национальном парке «Зигальга» вода в реке Юрюзань поднялась почти на метр.
В конце июля под Карабашом из-за сильных дождей прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. В результате затопило несколько посёлков, из которых эвакуировали 153 человека, в том числе 21 ребёнка. Чтобы помочь пострадавшим жителям, в Челябинске открывали пункт сбора продуктов, одежды и спальных принадлежностей. В начале декабря строители восстановили дамбу Киалимского водохранилища.
Аномальные осадки превратили в Венецию и региональный центр — в Челябинске затопило набережную реки Миасс.
Добавим, что глава региона распорядился, чтобы пострадавшим от паводков выплатили деньги. Всего жителям направили около 3 миллиардов рублей.