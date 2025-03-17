В Лысьвенском округе от падения снега погибла директор местной школы

Как сообщает пресс-служба управления образования Лысьвы, госпожа Макарова скончалась в результате травм, полученных от снега, сошедшего с крыши дома. По данным краевого СКР, трагедия произошла в период с 13 по 14 марта во время самостоятельной чистки кровли частного дома. Произошел сход снежной массы. Не сумев выбраться, женщина скончалась на месте происшествия, отметили в ведомстве.