ЦБ сообщил о новой финансовой пирамиде, которая действует в Новосибирске

«Действительно, Rainbow Shared Energy попала в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке ещё в конце прошлого года, поскольку у нее есть признаки финансовой пирамиды. Несмотря на это, люди продолжают отдавать деньги в надежде получить высокую прибыль. В том числе, и новосибирцы, о чём у нас есть информация, — сообщил BFM-Новосибирск заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев. — Организаторы мошеннического проекта призывают инвестировать в некий высокодоходный бизнес, связанный с арендой портативных аккумуляторов (пауэрбанков) для гаджетов. Компания гарантирует высокую прибыль без всякого риска, но никакой реальной деятельности не ведёт, а получает деньги исключительно от новых “инвесторов” — людей, которые присоединяются к проекту и покупают “долю” в бизнесе. Кроме того, никаких договоров о привлечении денег они с людьми не заключают, а всё общение ведётся исключительно через Telegram и страницы в социальных сетях.