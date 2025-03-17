ЦБ сообщил о новой финансовой пирамиде, которая действует в Новосибирске

Центробанк сообщил о том, что в Новосибирске действует компания, у которой выявлены признаки финансовой пирамиды. Речь идет о Rainbow Shared Energy (RSE). В черный (предупредительный) список ЦБ компания была внесена еще в декабре 2024 года. Но она продолжает работать во многих российских регионах.
Указанная компания предлагает людям в соцсетях и мессенджерах вступить в высокодоходный бизнес по аренде внешних аккумуляторов (паэурбанков). Эксперты объясняют, что реальной деятельности организация не ведет, а только привлекает деньги физлиц по принципу сетевого маркетинга. В Новосибирске есть представительство RSE, оно находится на улице Российской.
«Действительно, Rainbow Shared Energy попала в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке ещё в конце прошлого года, поскольку у нее есть признаки финансовой пирамиды. Несмотря на это, люди продолжают отдавать деньги в надежде получить высокую прибыль. В том числе, и новосибирцы, о чём у нас есть информация, — сообщил BFM-Новосибирск заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев. — Организаторы мошеннического проекта призывают инвестировать в некий высокодоходный бизнес, связанный с арендой портативных аккумуляторов (пауэрбанков) для гаджетов. Компания гарантирует высокую прибыль без всякого риска, но никакой реальной деятельности не ведёт, а получает деньги исключительно от новых “инвесторов” — людей, которые присоединяются к проекту и покупают “долю” в бизнесе. Кроме того, никаких договоров о привлечении денег они с людьми не заключают, а всё общение ведётся исключительно через Telegram и страницы в социальных сетях.
Новосибирцам стоит быть осмотрительными и не заключать финансовых сделок с нелегалами. Можно потерять все вложенные деньги, а также доверие близких и знакомых, которых вы могли привлечь в мошеннический проект".
Эксперты напоминают, что для попадания компании или организации в черный список Банка России всегда есть веские основания. И это надо рассматривать как предостережение для их потенциальных клиентов. Данные о сомнительных компаниях передаются в правоохранительные органы. Но до принятия судебных решений может пройти время. Всем, кто рассматривает возможность передачи своих денег в какую-либо финансовую или иную организацию, настоятельно советуют проверить ее легальность на сайте Банка России.