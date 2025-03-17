В Симферополе водитель сбил двух девушек: одна погибла

Трагедия произошла в 23.05. Молодой человек 2005 года рождения ехал за рулем BMW по проспекту Кирова со стороны площади Куйбышева. В какой-то момент иномарка сбила двух девушек, которые переходили дорогу в неположенном месте. От удара одну из них откинуло на встречную Honda Civic.