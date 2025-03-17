В Симферополе водитель сбил двух девушек: одна погибла

В воскресенье, 16 марта, в Симферополе водитель BMW X3 сбил двух девушек, в результате чего одна погибла. Об этом сообщили в крымской Госавтоинспекции.
Трагедия произошла в 23.05. Молодой человек 2005 года рождения ехал за рулем BMW по проспекту Кирова со стороны площади Куйбышева. В какой-то момент иномарка сбила двух девушек, которые переходили дорогу в неположенном месте. От удара одну из них откинуло на встречную Honda Civic.
«В результате ДТП пешеход, 1989 года рождения смертельно травмирован, вторая девушка, 2000 года рождения получила телесные повреждения», — отметили в дорожной полиции.
В ведомстве добавили, что пострадавшую увезли в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.