В Омске во время движения задымился трамвай

Как стало известно «СуперОмску», днем в понедельник, 17 марта 2025 года, в Омске на ходу задымился трамвай.
По предварительной информации, источником дыма стала панель приборов в кабине водителя. Из вагона эвакуировали шесть человек.
«В 13:50 в районе строения № 208 по ул. Богдана Хмельницкого в трамвае, следующем по маршруту № 8 в направлении ООТ “Котельникова”, произошло возгорание предохранителя. Экипаж вагона незамедлительно эвакуировал пассажиров, водитель трамвая обесточил подвижной состав и вызвал на место пожарную службу», — сообщили в омской мэрии по запросу «СуперОмска».
Также уточняется, что пострадавших нет. Причины возгорания выяснят в ходе проверки.