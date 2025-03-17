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В Омске во время движения задымился трамвай

Инцидент произошел в трамвае маршрута № 8.

Источник: SuperOmsk.ru

Как стало известно «СуперОмску», днем в понедельник, 17 марта 2025 года, в Омске на ходу задымился трамвай.

По предварительной информации, источником дыма стала панель приборов в кабине водителя. Из вагона эвакуировали шесть человек.

«В 13:50 в районе строения № 208 по ул. Богдана Хмельницкого в трамвае, следующем по маршруту № 8 в направлении ООТ “Котельникова”, произошло возгорание предохранителя. Экипаж вагона незамедлительно эвакуировал пассажиров, водитель трамвая обесточил подвижной состав и вызвал на место пожарную службу», — сообщили в омской мэрии по запросу «СуперОмска».

Также уточняется, что пострадавших нет. Причины возгорания выяснят в ходе проверки.