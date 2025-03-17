В Омске во время движения задымился трамвай

«В 13:50 в районе строения № 208 по ул. Богдана Хмельницкого в трамвае, следующем по маршруту № 8 в направлении ООТ “Котельникова”, произошло возгорание предохранителя. Экипаж вагона незамедлительно эвакуировал пассажиров, водитель трамвая обесточил подвижной состав и вызвал на место пожарную службу», — сообщили в омской мэрии по запросу «СуперОмска».