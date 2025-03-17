Житель Хабаровского края потерял деньги после звонка из энергетической компании

Затем мошенники перезвонили мужчине, на этот раз представившись работниками службы безопасности финансового мониторинга. Они сообщили, что якобы неизвестные лица пытаются оформить кредит на его имя. Под предлогом защиты средств потерпевший сообщил мошенникам данные своих банковских карт. Вскоре после этого с его счетов были списаны 200 тысяч рублей.