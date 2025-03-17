Житель Хабаровского края потерял деньги после звонка из энергетической компании

В Вяземском районе полицейские завели уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Жертвой злоумышленников стал 57-летний житель поселка Дормидонтовка, который лишился 200 тысяч рублей с банковских счетов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил потерпевший, ему позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками энергетической компании. Они заявили о необходимости проверки счетчиков и убедили мужчину назвать код, который пришел на его телефон в SMS-сообщении. Вскоре на мобильный телефон потерпевшего стали поступать уведомления об одобрении займов в микрокредитных организациях.
Затем мошенники перезвонили мужчине, на этот раз представившись работниками службы безопасности финансового мониторинга. Они сообщили, что якобы неизвестные лица пытаются оформить кредит на его имя. Под предлогом защиты средств потерпевший сообщил мошенникам данные своих банковских карт. Вскоре после этого с его счетов были списаны 200 тысяч рублей.