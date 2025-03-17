Пепелище вместо дома и погибший хозяин: восемь пожаров произошло в Могилевской области за выходные

Возгорания были зафиксированы в Горках, Бобруйске, Могилевском, Дрибинском, Шкловском и Мстиславском районах.
Так, днем 14 марта от председателя сельского совета поступило сообщение об обнаружении уничтоженного пожаром жилого дома в деревне Саськовка Шкловского района. На пепелище около печи заявитель увидел страшную находку — останки хозяина 1958 года рождения. Жилых домов, расположенных по соседству с домом, нет.
Погибший проживал один. Последний раз местные жители его видели 12 марта около автолавки.
Дата и время возникновения пожара устанавливается. Подразделения МЧС не привлекались.
В этот же день в 22.39 в службу МЧС от сторожа поступило сообщение о пожаре трактора на машинном дворе в агрогородке Мосток Могилевского района. До прибытия подразделений МЧС сторож с помощью четырех огнетушителей ликвидировал горение. В результате пожара поврежден капот, моторный отсек и лобовое стекло трактора. Материальный ущерб устанавливается.
По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки.
Еще один пожар произошел в Дрибинском районе 15 марта. В 22.06 от местных жителей поступило сообщение о пожаре дома, расположенного на улице Луговой в агрогородке Пудовня Дрибинского района.
Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова: дом горел открытым пламенем, и огонь уже перебросился на деревянный сарай. Соседи сообщили, что внутри никого нет.
В результате пожара уничтожено 30 кв.м кровли, повреждены перекрытия и имущество в доме, а также стены и кровля деревянного сарая.
Дом используется как дача. Днем хозяева были здесь, а вечером, после их ухода дом загорелся. Причина пожара устанавливается.