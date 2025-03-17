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Пепелище вместо дома и погибший хозяин: восемь пожаров произошло в Могилевской области за выходные

17 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Восемь пожаров произошло в Могилевской области за выходные, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Возгорания были зафиксированы в Горках, Бобруйске, Могилевском, Дрибинском, Шкловском и Мстиславском районах.

Так, днем 14 марта от председателя сельского совета поступило сообщение об обнаружении уничтоженного пожаром жилого дома в деревне Саськовка Шкловского района. На пепелище около печи заявитель увидел страшную находку — останки хозяина 1958 года рождения. Жилых домов, расположенных по соседству с домом, нет.

Погибший проживал один. Последний раз местные жители его видели 12 марта около автолавки.

Дата и время возникновения пожара устанавливается. Подразделения МЧС не привлекались.

В этот же день в 22.39 в службу МЧС от сторожа поступило сообщение о пожаре трактора на машинном дворе в агрогородке Мосток Могилевского района. До прибытия подразделений МЧС сторож с помощью четырех огнетушителей ликвидировал горение. В результате пожара поврежден капот, моторный отсек и лобовое стекло трактора. Материальный ущерб устанавливается.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки.

Еще один пожар произошел в Дрибинском районе 15 марта. В 22.06 от местных жителей поступило сообщение о пожаре дома, расположенного на улице Луговой в агрогородке Пудовня Дрибинского района.

Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова: дом горел открытым пламенем, и огонь уже перебросился на деревянный сарай. Соседи сообщили, что внутри никого нет.

В результате пожара уничтожено 30 кв.м кровли, повреждены перекрытия и имущество в доме, а также стены и кровля деревянного сарая.

Дом используется как дача. Днем хозяева были здесь, а вечером, после их ухода дом загорелся. Причина пожара устанавливается.