Пепелище вместо дома и погибший хозяин: восемь пожаров произошло в Могилевской области за выходные

В этот же день в 22.39 в службу МЧС от сторожа поступило сообщение о пожаре трактора на машинном дворе в агрогородке Мосток Могилевского района. До прибытия подразделений МЧС сторож с помощью четырех огнетушителей ликвидировал горение. В результате пожара поврежден капот, моторный отсек и лобовое стекло трактора. Материальный ущерб устанавливается.