Сбил пешехода и требовал с него деньги на ремонт машины: в Приморье водитель-вымогатель стал фигурантом уголовного дела

К водителям, по вине которых пострадали пешеходы, у полиции обычно много вопросов. Но к жителю Приморья, сбившему пешехода и вымогавшему у того деньги, у сотрудников ведомства вопросов еще больше. О таком случае сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
По информации МО МВД России «Большекаменский», 8 февраля 2025 года на улице Карла Маркса в Большом Камне автомобилист на сером универсале наехал на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. 24-летний парень получил ушибленную рану лба, ему оказали помощь в больнице.
В отношении обоих участников ДТП сотрудники Госавтоинспекции возбудили административные дела.
А в начале марта в полицию поступило заявление от пострадавшего в ДТП молодого человека. Парень сообщил, что водитель вымогает у него деньги на ремонт поврежденной в результате аварии машины. По итогам разбирательства отдел дознания возбудил уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу, расследование продолжается.