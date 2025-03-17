Сбил пешехода и требовал с него деньги на ремонт машины: в Приморье водитель-вымогатель стал фигурантом уголовного дела

К водителям, по вине которых пострадали пешеходы, у полиции обычно много вопросов. Но к жителю Приморья, сбившему пешехода и вымогавшему у того деньги, у сотрудников ведомства вопросов еще больше. О таком случае сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.