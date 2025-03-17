Талая вода переливается через автодороги в пяти регионах Казахстана

В Кызылординской области рабочейгруппой, состоящей из руководителей местного акимата и водохозяйственного учреждения, были проведены работы по смотру участков, приспособленных для подрыва льда в окрестностях населенного пункта Аманоткель Аральского района. В настоящее время лёд расположен на 435 км ниже Кызылординского гидроузла, на несколько километров ниже поселка Жосалы. Угрозы для населенных пунктов в границах Кармакшинского и Казалинского районов нет.