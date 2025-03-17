СК начал расследование убийства пенсионерки и ее сиделки в Ростовской области

В Белокалитвинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Ростовской области 16 марта сообщили об обнаружении тел двух женщин: 64-летней хозяйки дома и 65-летней женщины, которая за ней ухаживала. Обе погибли насильственной смертью.