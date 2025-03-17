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СК начал расследование убийства пенсионерки и ее сиделки в Ростовской области

Следователи начали расследование двойного убийства в станице Тацинской Ростовской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Источник: Коммерсантъ

В Белокалитвинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Ростовской области 16 марта сообщили об обнаружении тел двух женщин: 64-летней хозяйки дома и 65-летней женщины, которая за ней ухаживала. Обе погибли насильственной смертью.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Следователи осмотрели место происшествия и тела погибших, назначили экспертизы для установления причин смерти.

Ранее СМИ сообщили об убийстве пенсионерки и ее сиделки. Тела двух женщин обнаружили в одном из частных домов на улице Кравцова в станице Тацинской.